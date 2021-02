Fanii lui Dinamo au CEDAT si au intrat in vestiar peste echipa! "Pur si simplu l-au desfiintat pe Jerry, i-au distrus personalitatea!"

Dinamo a fost umilita de Viitorul, scor 0-5.

Fostul jucator emblematic al lui Dinamo, Ion Marin, i-a acuzat pe suporteri ca au intrat in vestiar peste echipa inainte de meci si au dat indicatii. 3 suporteri implicat iin DDB ar fi intrat in vestiar peste echipa si ar fi dat sfaturi jucatorilor, potrivit DigiSport.

Ion Marin a declarat ca aceste informatii le-a auzit si el, iar in acest conditii, Ionel Gane nu mai poate fi antrenorul echipei.

"Si eu am auzit lucrul acesta, ca au intrat doi suporteri in vestiar si si-au permis sa dea indicatii de joc! Pur si simplu l-au desfiintat pe Jerry (n.r Ionel Gane), i-au distrus personalitatea, i-au distrus autoritatea. Daca s-a intamplat lucrul acesta, este inceputul dezastrului. N-au voie in vestiar! Ce sa caute acolo? Ce sa caute in vestiar?

Lasa, domnule, antrenorul in pace! Eu il luam de mana si il aruncam pe usa afara! Daca asta s-a intamplat, Jerry nu mai poate sa antreneze la Dinamo", a spus Ion Marin la DigiSport.