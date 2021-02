"Jenant! Dinamo a ajuns o echipa oarecare!" Verdict DUR dupa umilinta cu Viitorul! "De aici nu vor iesi usor"

Dinamo a fost invinsa cu 5-0 de FC Viitorul in primul meci din etapa a 25-a a Ligii 1.

La finalul partidei, fostul presedinte al clubului, Constantin Anghelache, a vorbit despre evolutia "cainilor rosii" si despre transferurile facute in aceasta iarna de Marius Nicolae, pe care nu le considera potrivite pentru echipa.

In plus, Anghelache a comentat lipsa de atitudine a dinamovistilor, pe care Viitorul lui Rednic i-a umilit in Stefan cel Mare.

"Daca n-ai conducere, lot structurat si omogen, daca n-ai atitudine, nu poti sa ajungi decat in situatia asta! Glumind sau neglumind, pot spune ca patru dintre cele cinci goluri primite de Dinamo sunt autogoluri. Dinamo nu are aparare! Toti spun ca a lipsit Puljic, dar sa nu uitam ca Puljic a facut 3 penalty-uri prin care s-au pierdut alte partide.

Problema e ca echipa e dezorganizata, si-a pierdut orice urma de entuziasm. A aratat ca o echipa fara nicio idee de joc. Dinamo a fost o echipa oarecare! Echipa n-a avut atitudine!

E jenant pentru palmaresul lui Dinamo, pentru numele echipei si mai ales pentru ce fac cei din galerie. Poate ca se vor strange banii pentru licenta, dar echipa nu arata in niciun fel. Nu asa se pune problema la un club.

Au venit doi, trei jucatori care n-au nicio legatura cu jocul lui Dinamo. In orice caz, Dinamo traverseaza cea mai grea perioada din toate timpurile si tare ma tem ca de aici nu se va iesi usor", a declarat Constantin Anghelache, potrivit GSP.

Dupa 25 de etape, Dinamo este pe locul 13 in clasamentul Ligii 1, avand doar 26 de puncte.