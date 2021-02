Gigi Becali i-a decis viitorul lui Straton! Ce se intampla cu fostul portar al lui Dinamo care mai are contract cu FCSB pana la finalul sezonului

FCSB spera sa castige primul titlu din 2016, iar patronul echipei se gandeste deja la lotul pentru sezonul urmator.

Catalin Straton a fost adus de FCSB intr-un moment delicat, in startul sezonului, cand titularul Andrei Vlad era infectat cu noul coronavirus, iar echipa juca in preliminariile Europa League.

Straton avea si el o situatie delicata la Dinamo, dupa ce noul antrenor al echipei, Cosmin Contra, l-a anuntat ca nu se va mai baza pe el si trebuie sa-si caute echipa sau sa mearga la formatie secunda a "cainilor".

Straton a semnat contractul cu FCSB pe un an, pana in vara acestui an, si a fost titular in trei partide: cu FC Arges si Poli Iasi, in campionat, dar si cu Slovan Liberec in Europa League. Dupa aceea, fostul portar al dinamovistilor a fost rezerva lui Andrei Vlad.

Chiar daca a jucat putin, Catalin Straton ar putea ramane la FCSB si din vara. Gigi Becali i-a propus un nou contract pana in luna iunie a anului 2023. Cele doua parti au negociat deja si vor discuta din nou dupa duelul de la Botosani. Astfel, in cateva zile se vor pune la punct ultimele detalii, potrivit Fanatik.