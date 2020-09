Reactia celor 3 fotbalisti de la Astra dupa ce au fost acuzati ca s-au dopat! "Nu avem voie sa vorbim"

Kehinde Fatai, Takayuki Seto si Alex Ionita sunt cei 3 fotbalisti de la Astra care ar fi folosit substante interzise.

Cristi Balaj, presedintele ANAD, a vorbit despre cei 3 fotbalisti care si-ar fi introdus direct in vena 100 de mililitri de vitamine si minerale in mai putin de 12 ore, depasind astfel limita admisa. Fostul arbitru a declarat ca jucatorii Astrei au fost sinceri si au colaborat cu oamenii de la ANAD. De asemenea, el a anuntat reforme legislative in cazul sportivilor de performanta.

"Asa este, seamana cu cazul Corona Brasov. Am primit informatii si din partea unor jurnailisti, trebuie sa fim corecti. Daca e adevarat, nu comentez, nu avem voie sa vorbim. Confirmam ca subiectul e real, stadiul investigatiei nu-l putem spune. Din pacate, ajungem la concluzia ca si noi, cei de la ANAD, trebuie sa lucram mai mult. Facem modificari legislative, noul cod va aparea cu 1 ianuarie 2021, anume ca niciun medic sau asistent medical nu are voie sa recomande sau sa administreze substante pe lista celor interzise.

Investigatia a depasit anumite stadii si a fost analizata. S-a discutat cu persoane implicate, medici, sportivi. Sportivii au fost de o onestitate si de un caracter senzational si nu au avut nimic de ascuns. Au fost foarte deschisi. Nu am cum sa nu-i laud. Cei care au discutat cu ei au fost impresionati, nu au avut nimic de ascuns. Daca apar cazuri neplacute, puteau fi evitate. Noi, cei de la ANAD, trebuie sa facem mai mult. Codul spune ca atunci cand trimiti notificarea pentru un sportiv, obligatoriu apare si suspendarea provizorie", a declarat presedintele ANAD pentru Telekom Sport.