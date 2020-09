Motivul pentru care transferurile pe ruta Astra - FCSB au PICAT! De ce au refuzat cei 4 jucatori mutarea la ros-albastri 

Gigi Becali a incercat cateva mutari 'de urgenta' inainte de meciul cu Slovan Liberec din Europa League.

Patronul FCSB si Ioan Niculae au ajuns la o intelegere pentru transferul a 4 jucatori, insa totul a picat dupa miezul noptii, dupa ce fotbalistii au refuzat sa faca mutarea in tabara echipei lui Becali.

David Bruno, Daniel Graovac, Valentin Gheorghe si Mihai Radut erau cei 4 pe care Niculae a acceptat sa ii lase la FCSB pentru meciul cu Liberec si eventual si pentru meciul din playoff, in cazul unei calificari.

Insa, mutarea a picat din motive financiare. Jucatorii vor sa se adreseze comisiilor federale pentru a-si recupera salariile restante, dar si sa devina liberi de contract. In cazul unui imprumut la FCSB, ros-albastrii ar fi ajuns al doilea club pentru care fotbalistii evolueaza in sezonul in curs, iar un viitor transfer ar fi fost imposibil de facut.