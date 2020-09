Astra nu mai scapa de probleme! Fotbalistii au intrat in greva si refuza sa mai intre pe teren pana nu-si primesc salariile

Jucatorii Astrei au intrat in greva dupa ce acestia nu au mai fost platiti de patru luni.

Pe langa faptul ca acestia nu si-au primit salariile, fotbalistii Astrei mai au de primit un bonus de performanta datorita locului ocupat in sezonul trecut (pozitia a treia). Acestia ar trebui sa primeasca aproximativ 8.000 de euro de jucator.

In cazul in care patronul Ioan Niculae nu le va achita datoriile, jucatorii vor intra direct pe teren la meciu cu Voluntari, de pe 3 octombrie.

Din ultimele zvonuri, seful Ioan Niculae este decis sa vanda echipa, mai ales dupa ce aceasta a incasat mai putini bani din drepturile de televiziune.

Potrivit celor de la Gazeta Sporturilor, Astra are o oferta de 800.000 de euro pentru Alibec din Arabia, insa acesti bani ar veni in doua transe, lucru care nu le convine giurgiuvenilor. Sunt sanse mari ca antrenorul Bogdan Andone sa fie demis in sedinta ce va avea loc miercuri, echipa avand o clasare extrem de slaba in acest sezon, fiind pe ultimul loc al clasamentului.

Astra are un singur punct in cinci meciuri jucate.