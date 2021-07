"O sa fiu rugat sa jucam in Ghencea!" Reactia lui Gigi Becali dupa inaugurarea 'bijuteriei' din Ghencea! Raspuns pentru Tudorel Stoica

Arena din Ghencea a fost inaugurata cu amicalul dintre Steaua si OFK Belgrad.

Inainte de meci, a avut loc inaugurarea stadionului, plus ceremonia de retragere a tricoului cu numarul 7, sub privirile legendelor care au scris istorie pentru Steaua. La final, numele importante care fac parte din istoria ros-albastrilor au mers pe teren, acolo unde au fost aplaudate sub privirile a mii de spectatori.

Fanii au facut atmosfera pe toata durata meciului, iar la un moment dat, au inceput sa il injure pe Gigi Becali. Patronul FCSB a vorbit despre inaugurarea arenei, dar si despre atitudinea fanilor.

Totodata, acesta i-a raspuns si lui Tudorel Stoica, dupa ce s-a bucurat cand FCSB a pierdut palmaresul, acuzandu-l pe Gigi Becali ca nu a respectat legendele clubului.

"Ati vazut de ce nu vreau eu sa ma duc in Ghencea? Ca sa ce? Sa ma injure Peluza Sud? Am ajuns la 63 de ani, tata. Dar atata pot ei, atata fac! Au uitat cand mergeau prin avioane pe banii mei. Sa il intrebati pe Mustata. Dar stati linistiti ca o sa fiu rugat sa ma duc sa jucam in Ghencea. De unde credeti voi ca o sa dea Armata un milion de euro pe an pentru intretinerea arenei din Ghencea…

Foarte bine ca au fost gloriile la meci. De ce sa ma supar pe Duckadam. Insa, vreau sa ii spun lui Tudorel Stoica ca eu am respectat gloriile. Cati din ei au fost angajati la mine si i-am platit, desi multi imi sareau in cap acum vreo 10 ani ca sunt slabi ca antrenori pe la juniori si faceau tot felul de prostii pe acolo. Sau nu l-am ajutat eu pe Viorel Turcu? Dumnezeu sa il ierte. Noi sa fim sanatosi si nu uitati ca in Ghencea ma pot duce cand vreau eu, daca platesc", a spus Gigi Becali pentru ProSport.