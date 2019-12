RAZBOI LA ASTRA! Banii, principalul motiv al esecului! Declaratiile lui Bogdan Andone: "Jucatorii sunt nemultumiti, s-a vazut in meci! Nu le-am putut controla nervii azi"

Antrenorul Astrei a vorbit la finalul meciului despre meciul slab facut de echipa sa. Bogdan Andone a acuzat starea recalcitranta a jucatorilor din cauza faptului ca nu si-au primit banii.

"Era normal la un moment dat sa vina si un joc mai slab, dupa un joc slab e normal sa vina infrangerea. Nu ne-am ridicat la nivelul jocului.

Nu am fost nici fizic cum trebuie, nici mental nu am ajuns la nivelul la care ar fi trebuit, din diferite motive pe care nu vreau sa le dezvolt acum.

Am incercat sa jucam mai sus putin, sa impingem liniile mai sus, din pacate nu s-a vazut. Trecem peste, peste 4 zile jucam, e timpul scurt, trebuie sa pregatim meciul de vineri.

Au fost intr-adevar niste promisiuni pentru saptamana trecuta, baietii au avut o reactie neutra, nu au fost pregatiti mental, au tot discutat despre probleme si promisiuni. Ne-am antrenat, nu prea ne-am antrenat, nu au fost focusati pe meci.

E pacat, dar in aceste momente, practic, nu mai depinde de mine sau de staff-ul meu. Daca jucatorii sunt nemultumiti si nu sunt focusati pe mine si ce le spun eu, daca au mintea cu totul in alta directie, putem sa le transmitem orice, ei nu-s atenti. S-a reflectat astazi cel mai bine.

Din pacate, cam toti jucatorii au luat galbene pe acte de nervozitate. La un moment dat am schimbat ca mi-a fost frica, nu mai aveam cu cine sa joc. Am schimbat fortat, de frica sa nu raman fara jucatori in meciul urmator. Asta doar pe fond de nemultumire, irascibilitate. La meciul de azi au fost incontrolabile", a declarat Bogdan Andone la finalul meciului.