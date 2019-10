ASTRA GIURGIU - HERMANNSTADT, LIVE 20:30 | Astra ataca play-off-ul, Hermannstadt are un nou antrenor! Echipele probabile

Comentam si urmarim impreuna Astra-Hermannstadt, de la ora 20:30 pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro

Astra vine dupa o infrangere in deplasare la Chindia, scor 1-0, iar in cazul unei noi infrangeri, antrenorul giurgiuvenilor, Dan Alexa, ar putea pleca de la echipa. In acest moment, Astra se afla pe locul 8 in clasament, cu 15 puncte dupa 11 etape si se afla la doar o singura lungime de primul loc de play-off pe care se claseaza FC Botosani cu 16 puncte. In cazul unei victorii, echipa lui Alexa ii va depasi pe moldoveni in clasament si va urca pe loc de play-off.

De partea cealalta, FC Hermannstadt se afla pe locul 12 in clasament cu 10 puncte si vine dupa 2 infrangeri consecutive, ultima fiind pe teren propriu in fata celor de la FC Botosani, scor 0-1. Acel esec i-a pus capac lui Costel Enache care a decis sa rezilieze contractul cu sibienii, iar in locul sau a fost adus fostul antrenor al celor de la Dinamo, Eugen Neagoe, care insa nu va sta pe banca decat dupa aceasta etapa.

Ultima partida disputata intre cele doua pe terenul celor de la Astra s-a terminat cu victoria girugivenilor, scor 1-0 in februarie 2019, in etapa cu numarul 25 a sezonului trecut.

"Echipa nu este pe cea mai buna pozitie in acest moment, dar imi plac provocarile si am reusit tot ce mi-am propus", a declarat Neagoe inainte de meci.

Echipele probabile:

Astra: Kitanov-Graur, Dandea, Grahovac, Radunovic-Simion, Crepulija, Radut-Stahl, Tounkara, Budescu

Hermannstadt: Cristiano-Tatar, Viera, Luchin, Oprut-Pires, Dalbea-Petrescu, Yazalde, Caiado-Santean