SURPRIZA URIASA! Cand TOATA lumea il astepta pe Sumudica la Craiova, clubul a luat o decizie COMPLET surprinzatoare! Cine va sta pe banca oltenilor in 2020

Universitatea Craiova a anuntat oficial cine va fi antrenorul principal in restul sezonului.

Dupa plecarea lui Victor Piturca de pe banca oltenilor, s-au vehiculat numeroase nume care l-ar putea inlocui, precum Marius Sumudica, Cosmin Contra sau Edi Iordanescu, cel din urma refuzand oficial oferta lui Mihai Rotaru.

Echipa se afla in cantonament in Antalya sub comanda lui Cornel Papura, care, dupa cum au anuntat oltenii pe pagina principala de Facebook, va fi antrenorul principal al echipei in perioada urmatoare. Mihai Rotaru are incredere deplina in capacitatile lui Papura de a obtine rezultate bune cu echipa.



"Astazi, ne asumam numirea domnului Corneliu Papura in functia de antrenor principal. La calitatile pe care am mizat in alegerea pentru perioada precedenta in care a fost antrenor principal, acum putem sa mai adaugam una: rezultatele obtinute. Pentru ca domnul Papura a reusit in aceea perioada doua calificari consecutive in tururi superioare ale UEFA Europa League, precum si o medie de doua puncte pe meci, medie care, daca ar fi fost mentinuta astazi, ne-ar fi plasat pe prima pozitie a clasamentului. Si asta in conditiile in care timp de o luna si jumatate a jucat din 3 in 3 zile, cu deplasari in Azerbaidjan, Grecia sau Ungaria", au scris oltenii pe Facebook.