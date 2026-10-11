Oferte pentru Nuno Campos! Antrenorul lui Dinamo a spus tot după seria impresionantă din Superliga

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Dinamo este lider în Superliga după 11 etape, cu 26 de puncte. Nuno Campos are o medie de puncte/meci impresionantă, 2,42, până acum pierzând doar meciul cu Petrolul (0-1), din prima etapă a Superligii. Nuno Campos, în presa din Ungaria, după ce a dus-o pe DInamo pe primul loc După Sepsi - Dinamo 0-2, antrenorul portughez al lui Dinamo a acordat un interviu pentru ziarul maghiar Nemzeti Sport. Fost antrenor în Ungaria, la Zalaegerszeg, Nuno Campos a făcut o comparație între Budapesta și București. "Mă simt foarte bine alături de familia mea, iar capitala României este foarte frumoasă, seamănă cu Budapesta. Îmi petrec cea mai mare parte a timpului la baza de antrenament, dar în timpul liber ne plimbăm mult prin centrul orașului și mergem la micul dejun și la cină. Sunt multe lucruri de văzut. Parcul Herăstrău este minunat. E plăcut să te plimbi pe acolo și să te deconectezi. Bineînțeles, însă, cel mai important este ca echipa să aibă rezultate", și-a început discursul Campos.

Nuno Campos: "Nimeni din cadrul clubului nu se aștepta la asta!" Nuno Campos a recunoscut că nu se aștepta să aibă un start atât de bun în România, însă a subliniat că lupta la titlu abia a început, iar Dinamo trebuie să își păstreze constanța. "Nimeni din cadrul clubului nu se aștepta la asta. Lotul s-a schimbat într-o oarecare măsură, iar așteptările nu erau foarte mari. Totuși, am început excelent sezonul, victoriile au venit una după alta și suntem pe merit pe primul loc. Mai avem multe de îmbunătățit ca să putem fi considerați o adevărată revelație. În orice caz, suntem pe drumul cel bun, iar sezonul este încă lung. Avem un buget mai mic decât mulți dintre rivalii noștri, dar asta ne motivează să câștigăm fiecare meci. Nu ne temem de nimeni și încercăm să ne formăm această mentalitate. Până acum, am câștigat meciurile cu Universitatea Craiova, Rapid, Universitatea Cluj și FCSB. În special duelul cu Craiova, campioana și câștigătoarea Cupei, a fost dificil. Sunt mândru de băieți", a mai pus Campos. Întrebat cum a reușit să construiască o echipă atât de puternică într-un timp foarte scurt, Campos a spus: "A trebuit să construim o echipă care să știe să se apere, să atace și să joace împreună. Încă de la început, cel mai important a fost ca jucătorii să fie deschiși la ideile mele, să le înțeleagă și să creadă în ceea ce ne-am propus să realizăm. Au făcut asta. Avem în lot atât jucători cu experiență, cât și tineri. Se completează bine, iar fiecare are un rol important".

Nuno Campos: "În vară am avut oferte din Ungaria, dar am ales Dinamo" Campos a făcut ulterior o comparație între Zalaegerszegi și Dinamo. La formația din Ungaria a obținut cea mai bună clasare după revenirea echipei în prima ligă, locul 5, și a jucat inclusiv finala Cupei. "La Zalaegerszeg, cel mai important era să-i dezvoltăm pe jucătorii tineri, pe care clubul să-i poată vinde ulterior pe bani buni. Am făcut o treabă excelentă. Zalaegerszeg a obținut venituri importante, iar noi am avut și rezultate. La Dinamo, situația este puțin diferită. Și aici încercăm să dezvoltăm jucătorii, iar clubul îi va vinde dacă va fi nevoie, însă cel mai important lucru este rezultatul", a mai spus Campos. Întrebat dacă i-ar plăcea să revină în Ungaria, Nuno Campos a dezvăluit că a avut oferte de a semna în țara vecină și în vară, însă a preferat proiectul de la Dinamo. "Mi-a plăcut foarte mult să locuiesc în Ungaria și nu se știe niciodată ce ne rezervă viitorul. În vară am avut și oferte din Ungaria. Nu vreau să spun de unde. Asta îmi arată că oamenii de acolo au apreciat munca mea. În cele din urmă, am ales un alt proiect, cel de la București, care îmi place foarte mult și de care mă bucur. Dar trebuie să rămânem deschiși la orice. De ce nu m-aș întoarce într-o zi?", a încheiat Campos.

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