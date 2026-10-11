FCSB - Oțelul a contat pentru etapa a 11-a din SuperLiga. Cu aproximativ 10.000 de spectatori în tribune, printre care și Gigi Becali, echipa roș-albastră a reușit să se impună la limită la debutul lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică.

Anghel Iordănescu, sincer după FCSB - Oțelul

Unicul gol al înfruntării a fost marcat de Alex Stoian, însă FCSB a avut multe alte ocazii importante. La scurt timp după fluierul final, Anghel Iordănescu a remarcat atmosfera superbă creată de fanii din tribune.

Fostul selecționer a ținut să puncteze faptul că Gigi Becali a fost inspirat prin aducerea lui Reghecampf, de numele tehnicianului legându-se ultimele mari performanțe obținute de FCSB. Întrebat despre schimbări, Anghel Iordănescu a expus că, după părerea sa, gruparea roș-albastră va reveni din nou în fruntea clasamentului.

”Ar trebui să remarc că a fost o atmosferă frumoasă pe stadion, suficientă lume pentru primul meci al lui Reghe. E adevărat că FCSB a câştigat lejer, chiar dacă a părut că se chinuie la un moment dat. Una peste alta a dominat, a controlat, a avut acţiuni de poartă.

Reghe este antrenorul care a obţinut performanţe cu FCSB. Cred că e motivul pentru care patronul a insistat să-l aducă înapoi. Să recunoaştem că FCSB are un lot valoros şi încet, încet se va întoarce undeva în fruntea clasamentului.

M-a surprins şi pe mine revenirea lui Gigi Becali, dar a fost debutul lui Reghe, care e alesul lui şi probabil că ăsta e şi motivul revenirii pe stadion”, a spus fostul selecţioner, potrivit Prima Sport.