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Universitatea Craiova este, fără doar și poate, echipa momentului din fotbalul românesc. După ce a cucerit atât SuperLiga, cât și Cupa României în stagiunea precedentă, „Știința” are un parcurs bun în cupele europene.

Al Hamlawi, OUT! Ce se întâmplă cu atacantul Universității Craiova

Unul dintre artizanii rezultatelor excelente este Assad Al Hamlawi. Atacantul a marcat deja 11 goluri în acest sezon, astfel că a stârnit interesul mai multor echipe, printre care și Getafe, club contra căruia a și marcat în Conference League.

Cum pauza dedicată echipelor naționale a ajuns la final, fanii din Bănie așteaptă cu nerăbdare să îl vadă din nou în teren pe atacantul palestinian.

După ce nu a făcut deplasarea la Arad, pentru meciul cu UTA, Al Hamlawi nu s-a aflat în avionul Universității Craiova care a zburat în Anglia, pentru duelul cu Brighton.

Potrivit Fanatik, atacantul a revenit accidentat de la echipa națională, iar acesta va avea nevoie de o perioadă de recuperare. Vestea este una importantă, în condițiile în care Al Hamlawi este principalul marcator al oltenilor din cupele europene.

Atacantul a evoluat doar în 9 partide în competițiile europene, iar în timpul petrecut pe teren a reușit să marcheze nu mai puțin de 4 goluri și să livreze o pasă decisivă.