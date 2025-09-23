Ediția 2025 a Cupei Billie Jean King s-a încheiat cu o victorie a Italiei, scor 2-0, aplicată Statelor Unite ale Americii, în ultimul act competițional.
Italia, campioană în Cupa Billie Jean King, în 2024 și în 2025
Elisabetta Cocciaretto și Jasmine Paolini au semnat surprize împotriva americancelor Emma Navarro, respectiv Jessica Pegula, pe care le-au învins în minimum de seturi.
6-4, 6-4 și 6-4, 6-2 au fost scorurile prin care italiencele au epuizat suspansul în finala Cupei BJK, înainte de a fi nevoie să își trimită în teren echipa de dublu care a cucerit aurul olimpic, la Paris, formată din Errani și Paolini.