Sinner a pierdut finala US Open, dar Italia exultă: ce premiu au primit fetele pentru câștigarea Cupei Billie Jean King

Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cupa Billie Jean King s-a încheiat cu o veste surprinzătoare: italiencele au câștigat mai puțin decât anul trecut.

Ediția 2025 a Cupei Billie Jean King s-a încheiat cu o victorie a Italiei, scor 2-0, aplicată Statelor Unite ale Americii, în ultimul act competițional.

Italia, campioană în Cupa Billie Jean King, în 2024 și în 2025

Elisabetta Cocciaretto și Jasmine Paolini au semnat surprize împotriva americancelor Emma Navarro, respectiv Jessica Pegula, pe care le-au învins în minimum de seturi.

6-4, 6-4 și 6-4, 6-2 au fost scorurile prin care italiencele au epuizat suspansul în finala Cupei BJK, înainte de a fi nevoie să își trimită în teren echipa de dublu care a cucerit aurul olimpic, la Paris, formată din Errani și Paolini.

Jasmine Paolini

Premiul din 2025, mai mic decât cel oferit în ediția anterioară

În urma victoriei semnate la Shenzhen, echipa Italiei a încasat un premiu total de $2 milioane.

Federația Internațională de Tenis nu dispune de un regulament oficial care stipulează cum ar trebui împărțită suma între jucătoarele participante.

Anul trecut însă Italia a încasat un premiu mai generos, de $2,4 milioane, după ce a învins Slovacia, în finala Cupei Billie Jean King, conform Tennis365.

De partea opusă a fileului, americancele și-au asigurat, prin prezența în finala întrecerii, un premiu total de $1,3 milioane.

