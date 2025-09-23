6-4, 6-4 și 6-4, 6-2 au fost scorurile prin care italiencele au epuizat suspansul în finala Cupei BJK, înainte de a fi nevoie să își trimită în teren echipa de dublu care a cucerit aurul olimpic, la Paris, formată din Errani și Paolini.

Elisabetta Cocciaretto și Jasmine Paolini au semnat surprize împotriva americancelor Emma Navarro, respectiv Jessica Pegula, pe care le-au învins în minimum de seturi.

Ediția 2025 a Cupei Billie Jean King s-a încheiat cu o victorie a Italiei, scor 2-0, aplicată Statelor Unite ale Americii, în ultimul act competițional.

Reacția lui Dragoș Nedelcu după debutul la Steaua! Înțepături pentru Farul: ”M-au lăsat la greu! Adevărul va ieși la iveală!”

Coșmar pentru Barcelona! Puștiul-minune, OUT până în februarie

Ce notă a primit Răzvan Sava după victoria din Cupa Italiei cu Palermo

Premiul din 2025, mai mic decât cel oferit în ediția anterioară

În urma victoriei semnate la Shenzhen, echipa Italiei a încasat un premiu total de $2 milioane.

Federația Internațională de Tenis nu dispune de un regulament oficial care stipulează cum ar trebui împărțită suma între jucătoarele participante.

Anul trecut însă Italia a încasat un premiu mai generos, de $2,4 milioane, după ce a învins Slovacia, în finala Cupei Billie Jean King, conform Tennis365.

De partea opusă a fileului, americancele și-au asigurat, prin prezența în finala întrecerii, un premiu total de $1,3 milioane.

