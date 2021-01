RATAREA ANULUI in Liga 1! Costache a avut toata poarta Astrei goala, dar a trimis peste! VIDEO cu ratarea care poate face inconjurul lumii

CFR Cluj a remizat pe teren propriu, impotriva Astrei Giurgiu, scor 1-1.

Giurgiuvenii au deschis scorul in minutul 21 prin Budescu. Jucatorul Astrei a sutat, dar mingea a fost deviata de Vinicius in poarta. Deac a adus un punct campioanei in mintul 80, iar scorul final a fost 1-1.

La scorul de 1-0 pentru Astra, CFR a avut o ratare incredibila. Costache a primit o pasa din partea dreapta, in fata portii. Jucatorul CFR-ului a avut aproape toata poarta goala, insa a trimis mingea in bara transversala.

Executia poate candida la ratarea anului, iar colegii sai au fost frustrati, dupa ce au avut ocazia sa egaleze pe tabela.

CFR Cluj a ratat ocazia de urca pe primul loc si a ramas pe pozitia secunda in Liga 1, cu 41 de puncte, fiind la 1 singur punct in spatele lui FCSB.