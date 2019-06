Vine DEZASTRUL la Petrolul sau abia acum incepe REVOLUTIA? Ce transfer SPECTACULOS vor sa faca sefii de la Ploiesti

Ratarea promovarii i-a luat prin surprindere pe conducatorii de pe Ilie Oana.

Clubul ar putea ramane fara sprijinul Veolia. Compania a dat un comunicat in care anunta ca se afla intr-un moment de 'analiza si evaluare a perspectivelor in ceea ce priveste colaborarea cu FC Petrolul". In cazul in care s-ar intampla asta, clubul, trecut deja printr-un faliment, risca din nou probleme financiare serioase.

De la Ploiesti nu vin insa numai vesti proaste. Exista informatii ca Petrolul negociaza cu Dani Coman pentru functia de presedinte. Telekomsport scrie ca oficialul Astrei e tentat sa plece de la Giurgiu. Pe OZN Arena i s-ar propune un salariu lunar de 7000 de euro. Venirea lui Coman ar fi practic semnul clar ca Veolia va continua sa sustina echipa cel putin in aceleasi conditii ca acum. Tot la Petrolul mai e dorit si Octavian Moraru, fiul fostului patron de la Rapid, Valerii Moraru. Octavian a lucrat in ultimul sezon la Gaz Metan si a fost in spatele crearii lotului 'performanta pe bani putini' de la Medias.

In alta ordine de idei, Petrolul s-a despartit de primul jucator cu nume, adus pentru promovare. Tiganasu (29 de ani, fost la Poli Iasi, Poli Timisoara sau Astra, si-a reziliat contractul cu Petrolul.