Deși jurnaliștii turci au scris în această dimineață că Trabzonspor a oferit exact suma cerută de FCSB, 3 milioane de euro, Gigi Becali anunță că propunerea clubului din Super Lig a fost de doar două milioane de euro, propunere cu care nu este de acord.

Gigi Becali: "Trabzonspor oferă două milioane de euro pentru Adrian Șut. Fără trei nu îl dau"

În aceste condiții, rămâne de văzut dacă Trabzonspor va reveni cu o nouă ofertă sau Adrian Șut va continua la FCSB.

"Nu ne-am înţeles. Ei au venit cu o ofertă de două milioane de euro. Eu fără trei milioane nu îl dau. Mi-au spus că cel care l-a urmărit pe Şut e cel mai mare specialist. El îşi face treaba, ţac-pac, ţac-pac, o ia, o dă, cum îmi place mie", a spus Gigi Becali, potrivit as.ro.

Șut este jucătorul lui FCSB din iulie 2019, când a fost transferat de la Academica Clinceni. Lăsat încă un sezon la formația ilfoveană, mijlocașul a început să joace la vicecampioana României din 2020, acumulând până în prezent 66 de meciuri, trei goluri și două pase decisive.

În acest sezon, Șut a evoluat în 13 partide și a oferit un assist.

7 este locul ocupat de Trabzonspor în campionatul Turciei

900.000 de euro este cota de piață a lui Adrian Șut, conform Transfermarkt

Iosif Rotariu nu crede că Adrian Șut ar face față la Trabzonspor

Cu o experiențe la Galatasaray, fiind și primul căpitan străin din istoria clubului, și Bakirkoyspor, Iosif Rotariu (60 ani) este de părere că lui Adrian Șut îi va fi foarte greu să se impună în Turcia din cauza carențelor ofensive.

„Dacă mă puneți să-l analizez pe Șut, nu cred că sunt de aceeași părere cu domnul Becali. În primul rând, un mijlocaș central care ar putea să meargă în Turcia, că a fost și Borceanu acolo, acel mijlocaș central trebuie să ajungă să și finalizeze. Să fie un jucător care dă pase de gol, care crează superioritate la mijlocul terenului. Iar pe el nu îl văd genul acesta de jucător. Într-adevăr, e un jucător valoros, recuperează mingi, aleargă foarte mult, dar pe faza ofensivă are foarte multe lucruri de învățat.



În Turcia, dacă mergi la Trabzonspor, cu 50.000 de oameni în tribună, cu o presiune incredibilă... Trabzonspor e singura echipă care se luptă cu cele mari din Istanbul, a câștigat și campionatul. E foarte greu să ajungă acolo și să se impună. Și Moruțan și Cicăldău au fost la Galatasaray. Eu cred că acolo se vor duce doar jucători maturi, cu experiență. Eu când am ajuns la Galatasaray am jucat o finală de Liga Campionilor, am jucat la Campionatul Mondial.

La Trabzonspor parcă e o presiune mai mare decât la cele din Istanbul, pentru că acolo sunt împărțiți în trei echipe. Aici vin 50.000 de oameni să suțină aceeași echipă”, a declarat Iosif Rotariu la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.