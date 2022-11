Șut, Cordea și Edjouma au fost ofertați de cluburi din străinătate, iar Gigi Becali speră să obțină o sumă uriașă în schimbul lor: cinci milioane pentru Cordea, trei milioane pentru Șut și un milion în schimbul lui Edjouma.

„Sunt jucători pe care nu-i vreau să mai țin. Oricum le expiră contractul în vară și pot pleca împrumut în iarnă și sunt jucători unde există oferte. Dacă suntem pe locul 2-3 în decembrie, batem tot, atunci nu mai pleacă. Pentru că ne axăm pe titlu cu totul. Nu mai vedem.

Nouă milioane de euro ar putea încasa Becali în iarnă

Și pentru Șut e o ofertă. Și pentru Cordea este o ofertă din America. Și pentru Malcom Edjouma e o ofertă din Ungaria. Pentru Adrian Șut este din Turcia. Dacă suntem pe locul 2-3 nu mai pleacă niciunul. La Malcom e 1 milion de euro, la Șut am cerut 3 milioane de euro și pe Cordea am cerut 5 milioane de euro. Sunt ceva bani. Citiți presa din Turcia, că eu de acolo am aflat de Șut. La Ungaria e MOL Vidi FC (Fehervar). Iar la Cordea nu știu echipa.

Dumnezeu le face pe toate. Putem noi să facem ceva? Vrea Dumnezeu să-mi dea mie niște bani că sunt cuminte. Și pe urmă îi dau și eu mai departe, că așa trebuie făcut”, a spus Gigi Becali la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.