Turcii anunță transferul unui jucător de la FCSB: "Au bătut palma pentru 3 milioane de euro!"

Publicația turcă Sabah scrie că Trabzonspor, ocupanta locului 7 din Turcia, a bătut palma cu FCSB pentru transferul lui Adrian Șut. Informația vine la câteva zile după ce Gigi Becali anunța că are ofertă pentru mijlocaşul central.

Presa din Turcia anunță că Adrian Șut va fi cumpărat de Trabzonspor

Conform sursei citate, transferul ar urma să se facă în schimbul unei sume considerabile, 3 millioane de euro, atat cât a solicitat public patronul de la FCSB.

"Și pentru Șut e o ofertă. Pentru Adrian Șut este din Turcia, am cerut 3 milioane de euro" , spunea Gigi Becali, marți, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

De asemenea, turcii scriu că și Adrian Șut își dorește să facă pasul în Super Lig, astfel că transferul ar fi ca și rezolvat.

Șut este jucătorul lui FCSB din iulie 2019, când a fost transferat de la Academica Clinceni. Lăsat încă un sezon la formația ilfoveană, mijlocașul a început să joace la vicecampioana României din 2020, acumulând până în prezent 66 de meciuri, trei goluri și două pase decisive.

În acest sezon, Șut a evoluat în 13 partide și a oferit un assist.

900.000 de euro este cota de piață a lui Adrian Șut, conform Transfermarkt

Gigi Becali spunea că are oferte pentru Șut, Cordea și Edjouma

Marți dimineață, Gigi Becali anunța că are oferte pentru trei jucători de la FCSB: Adrian Șut, Andrei Cordea și Malcom Edjouma.

„Sunt jucători pe care nu-i vreau să mai țin. Oricum le expiră contractul în vară și pot pleca împrumut în iarnă și sunt jucători unde există oferte. Dacă suntem pe locul 2-3 în decembrie, batem tot, atunci nu mai pleacă. Pentru că ne axăm pe titlu cu totul. Nu mai vedem.

Și pentru Șut e o ofertă. Și pentru Cordea este o ofertă din America. Și pentru Malcom Edjouma e o ofertă din Ungaria. Pentru Adrian Șut este din Turcia. Dacă suntem pe locul 2-3 nu mai pleacă niciunul. La Malcom e 1 milion de euro, la Șut am cerut 3 milioane de euro și pe Cordea am cerut 5 milioane de euro. Sunt ceva bani. Citiți presa din Turcia, că eu de acolo am aflat de Șut. La Ungaria e MOL Vidi FC (Fehervar). Iar la Cordea nu știu echipa.

Dumnezeu le face pe toate. Putem noi să facem ceva? Vrea Dumnezeu să-mi dea mie niște bani că sunt cuminte. Și pe urmă îi dau și eu mai departe, că așa trebuie făcut”, a spus Gigi Becali la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.