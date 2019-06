Rasturnare de situatie! Alexa, negocieri avansate cu o echipa ISTORICA la cateva zile dupa ce a anuntat ca ramane la Calarasi!

Dan Alexa anuntase ca ramane la Dunarea, insa planurile par sa i se fi schimbat in ultimele zile.

Alexa e dorit insistent de Petrolul, anunta sursele www.sport.ro! Ploiestenii il considera cel mai potrivit sa duca echipa la nivelul urmator. Alexa e specialist in promovari. Are 3 pana acum, cu Timisoara, Rapid si Calarasi.



Sustinut atat de club, cat si de fortele politice din oras pentru o noua promovare in Liga 1, Alexa anuntase saptamana trecuta ca va continua cu Dunarea Calarasi, in ciuda retrogradarii in B.



Alexa a mai fost dorit antrenor si de Astra, care a renuntat insa la idee in ultimele saptamani.