Decizia luata de Dan Alexa dupa ce a retrogradat cu Dunarea Calarasi: "Vinovatul sunt eu, nu jucatorii sau oamenii din conducere!"

Dan Alexa va incerca a doua promovare cu Calarasi in decurs de 3 ani.

Desi Dunarea Calarasi a retrogradat dramatic in Liga 2, dupa un singur sezon petrecut in prima divizie si dupa o infrangere cu Hermannstadt, in ultima etapa a play-out-ului, venita dupa un gol primit in minutul 90+5, Dan Alexa va ramane antrenor al echipei si in sezonul urmator. Tehnicianul dezvaluise ca negociaza cu o alta echipa din Liga 1 si ca va parasi clubul „galben-albastru”, dar a fost intors din drum de conducatorii si finantatorii clubului.

"Imi asum total retrogradarea aceasta. Ma simtit dator fata de oamenii care au facut mari eforturi ca lucrurile sa mearga bine. Am avut sprijin din partea conducerii, din partea galeriei. Am vrut sa vin in fata lumii si sa raspund. Plec de aici. Retrogradarea asta este a lui Dan Alexa. Sigur ca mi-as fi dorit si eu sa am un buget mai mare, sa pot sa aduc alti jucatori, dar stiam cat este. Nu a fost usor sa fim echipa de Liga 1 cu cel mai mic buget, cu problemele care au fost la buget, insa am reusit sa am liniste, un lucru rar care se intampla in Romania. Dezamagire a fost cand am inceput sa fiu injurat. Dar ii inteleg si pe unii dintre cei care m-au injurat. Sunt foarte dezamagit, pentru ca sunt un antrenor la inceput de cariera si o retrogradare inseamna enorm. Sufar inca si cred ca o sa sufar mult timp. Cred ca isi va pune amprenta asupra mea retrogradarea asta, dar vreau sa fiti convinsi ca am facut absolut tot ce a depins de mine ca sa reusim. Vinovatul sunt eu, nu jucatorii sau oamenii din conducere", a spus Dan Alexa la conferinta de presa de astazi.

Cateva ore mai tarziu, dupa o intrevedere cu antrenorul echipei, oficialii judeteni s-au decis sa ii mai dea o sansa lui Alexa si sa il lase sa incerce sa readuca Dunarea in Liga 1. ”Consiliul Judetean Calarasi continua proiectul Dunarea Calarasi! Dan Alexa ramane la echipa! In urma discutiilor purtate, astazi, de catre presedintele Consiliului Judetean Calarasi, Vasile Iliuta, cu antrenorul Dan Alexa s-a hotarat ca proiectul fotbalistic de la malul Borcei sa continue pentru Calarasi si pentru suporteri”, se transmite in comunicatul CJ Calarasi.