Transfer BOMBA pentru Daniele De Rossi! Capitanul Romei poate deveni coleg cu Alexandru Mitrita! Mutarea anuntata de italieni!

Daniele De Rossi pleaca de la AS Roma dupa o viata petrecuta in tricoul formatiei din capitala Italiei.

Daniele De Rossi si-a petrecut intreaga cariera la AS Roma, insa in aceasta vara se va desparti de echipa sa de suflet. Anuntul a fost facut marti de clubul italian.

Dupa 18 ani la AS Roma, De Rossi este tot mai aproape de campionatul din Statele Unite. Mijlocasul italian poate ajunge in MLS, la echipa lui Alexandru Mitrita.

Conform Tutto Mercato, New York City este interesata de transferul lui De Rossi. Echipa lui Mitrita l-ar putea aduce pe italian in aceasta vara, in perioada 10 iulie - 8 august, cand sunt permise transferurile in MLS.

Daca va ajunge in Statele Unite, Daniele De Rossi ii va calca pe urme unui alt italian, Andrea Pirlo, cel care in 2015 devenea cel mai bine platit jucator din MLS, cu un salariu de 8 milioane de dolari pe sezon.

Ultimul meci la AS Roma pentru De Rossi

AS Roma precizeaza ca meciul de pe teren propriu cu Parma, programat pe 26 mai, in ultima etapa a sezonului din Serie A, va fi ultimul in care capitanul De Rossi va imbraca tricoul "giallorosso".

In varsta de 35 ani, Daniele De Rossi a debutat in prima echipa a lui AS Roma in 2001, disputand in total 615 meciuri (63 de goluri si 54 de pase decisive) in cele 18 sezoane in care a aparat culorile clubului din capitala Italiei.

Campion mondial cu selectionata Italiei in 2006, De Rossi a imbracat de 117 tricoul Squadrei Azzurra intre 2004 si 2017, inscriind 21 de goluri.

"In urma cu 18 ani, un tanar jucator Daniele De Rossi isi facea debutul la AS Roma, impotriva lui Anderlecht. Cu Parma, pe Stadio Olimpico, el va juca ultima sa partida in tricoul nostru. Va fi sfarsitul unei ere", a scris AS Roma intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter.

"Singurul regret e ca nu am jucat intr-un Clasico ori in Premier League"

Daniele De Rossi a spus intr-un interviu acordat acum mai bine de un an pentru Undici ca singurul sau regret este ca nu a cunoscut atmosfera unui El Clasico.

"Roma este echipa sufletului meu, dar singurul regret este ca nu am putut trai experienta unui meci din Premier League ori a unui El Clasico. Mi-ar fi placut sa vad cum e, sa simt cum e", spunea De Rossi la acea vreme.