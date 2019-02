Alexa a dezvaluit primul lucru pe care il facea daca venea la FCSB: "Asta am vorbit cu Gigi Becali!"

Dan Alexa s-a luptat cu Mihai Teja atat in primul meci din 2019, cat si pentru postul de antrenor la FCSB.

Dan Alexa a reusit sa o incurce pe FCSB in primul meci din 2019, scor 1-1. Acesta considera ca problemele din apararea FCSB-ului sunt cele care o impiedica pe FCSB in lupta pentru titlu. Alexa a marturisit ca acesta ar fi fost primul lucru pe care il facea daca era ales in locul lui Nicolae Dica.

"Aduceam doi fundasi centrali. Discutia asta am avut-o eu cu Gigi. Nu trebuie sa fii mare specialist ca sa vezi ca Steaua a suferit in prima parte a campionatului din cauza fundasilor centrali.



Fabio Capello avea o vorba: fundasii centrali iti castiga titlurile, atacantii vand biletele. Chiar daca revine Momcilovic, tot nu e fundas central, deci ei ii au doar pe Balasa si pe Planic" a spus Dan Alexa pentru Telekom Sport.