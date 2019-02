El e PARIUL lui Gigi Becali! "E fotbalist de mare clasa" Cine poate readuce FCSB in lupta pentru campionat

FCSB a facut egal in primul meci din Liga 1 in 2019.

Dupa partida, Gigi Becali si-a facut praf jucatorii, in frunte cu Stoian, Rusescu si Balgradean.

Patronul de la FCSB a remarcat, insa, un "fotbalist de mare clasa" in echipa sa. Este vorba despre Florentin Matei, in care Becali are mare incredere.

"Eu nu cred in Stoian! Gata, eu l-am luat pentru ca mi-au spus altii. Stii in cine cred eu si am dat lovitura? O sa vedeti daca ma pricep la fotbal. In Matei, el e fotbalist de mare clasa", a spus Gigi Becali pentru PRO TV.

Mai mult, patronul a spus ca ii va impune lui Teja sa-l bage in echipa pe Matei, in locul lui Stoian.

