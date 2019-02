BREAKING NEWS | TRANSFERUL anuntat de Becali dupa egalul de la Calarasi! "Am vorbit ieri, am marit oferta"

Gigi Becali a rebufnit dupa egalul facut de FCSB la Calarasi si si-a criticat jucatorii.

La o zi dupa egalul de la Calarasi, Gigi Becali a dezvaluit in exclusivitate pentru PRO TV ca i-a sunat pe cei de la Gaz Metan si a marit oferta pentru Cristea, in incercarea de a salva campionatul.

Patronul FCSB a declarat ca vrea sa mai aduca si un fundas central, enervat de faptul ca Mediop, jucatorul Dunarii, s-a jucat cu stelistii care ocupa acest post in prezent.

"O sa vina un portar si doi fundasi, adica incerc sa salvez sa vad daca se mai poate castiga campionatul. Deja m-am interesat sa aduc un portar si doi fundasi centrali! Adica si ieri am vorbit la Gaz Metan, am marit oferta de la 100 la 150 ca sa-l aduc pe Cristea si sa mai aduc pe inca unul. Sa vina Cristea mai repede! Si mai aduc un fundas central, pentru ca noi nu avem fundasi centrali. Unde ai vazut tu fundas central in romania sa-l batjocoreasca Mediop?", a declarat Gigi Becali in exclusivitate pentru PRO TV.