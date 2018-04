Raspunsul dur al CFR-ului dupa declaratiile lui Minca: "Clubul a decis sa fie dat afara, nu Dan Petrescu! A venit in stare de ebrietate la antrenament!"

Cei de la CFR Cluj il acuza pe Minca de probleme disciplinare.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool! Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Cei de la CFR Cluj au publicat un comunicat oficial dupa declaratiile lui Mihai Minca de la finalul partidei dintre Voluntari si Juventus Colentina cand acesta l-a atacat pe Dan Petrescu pentru despartirea de CFR Cluj.

"Referitor la declaratiile fostului nostru jucator Mihai Minca oferite presei dupa meciul FC Voluntari – Juventus Bucuresti, clubul CFR 1907 Cluj doreste sa faca urmatoarele precizari:



Pentru ca toata lumea sa cunoasca motivului real al despartirii lui Mihai Minca de CFR Cluj, suntem nevoiti sa dezmintim cele declarate de fotbalist despre clubul nostru si despre antrenorul echipei Dan Petrescu. Asadar, decizia ca portarul sa paraseasca echipa din Gruia a apartinut in totalitate clubului, si nicidecum antrenorului. Dan Petrescu a fost cel care l-a sustinut la venirea sa la CFR, i-a dat o sansa si chiar a solicitat oficialilor clubului sa ii mareasca salariul de la 7000 euro cat avea pana atunci, la 10000 de euro. Toate aceste lucruri s-au intamplat, in ciuda faptului ca jucatorul era cunoscut in viata echipei ca fiind unul cu grave probleme de disciplina si cu antecedente in ceea ce priveste iesirile in decor.



In seara dinaintea ultimei zile a cantonamentului din Slovenia, Mihai Minca a consumat bauturi alcoolice, a produs daune la hotelul in care echipa noastra era cazata, iar dimineata, la antrenament, a aparut in stare de ebrietate, a vociferat si nu s-a pregatit corespunzator. Toate aceste lucruri, i-au facut pe conducatorii echipei noastre sa rezilieze de comun acord contractul cu jucatorul, cu toate ca Dan Petrescu a insistat ca portarul sa mai primeasca o sansa.



Ne pare rau ca trebuie sa dezvaluim aceste informatii care nu il pun intr-o lumina favorabila pe Mihai Minca. E anormal ca un fotbalist sa declare asemenea lucruri despre clubul alaturi de care a castigat doua trofee, alaturi de care a petrecut 7 ani, dar si despre omul Dan Petrescu, care l-a sustinut neconditionat la CFR.



Ne-am respectat mereu jucatorii care au muncit pentru acest club, insa asteptam si noi putina decenta" este comunicatul oficial al celor de la CFR Cluj.