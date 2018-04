"Mergem la TAS, nu renuntam pana CFR nu e EXCLUSA din competitie!" Amenintare fara precedent a lui Gigi Becali

Gigi Becali a confirmat la Ora Exacta in Sport ca Steaua cere excluderea celor de la CFR Cluj din competitie!

Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool!

Desi spune ca nu mai este patronul Stelei, Gigi Becali anunta ca liderul din Liga 1 va cere depunctarea si excluderea din competitie a celor de la CFR Cluj dupa declaratiile date de Camora si Dan Petrescu saptamana trecuta!

"Luni va fi facuta oficial cererea. Cititi regulamentul sa vedeti. Ei au vrut depunctare pentru nimic pentru ca o sa vedeti ca eu am fost penalizat dar nu in acelasi an competitional, nici nu sunt recidivist. Acum sa mergem pana la capat, pana la TAS, sa vedem excludere. Cerem si depunctarea si excluderea.



Nu se poate depunctare la noi, la ei e si mai grav. In plus noi avem o hartie din 2012 pe care scrie: Clubul Steaua se delimiteaza de declaratiile domnului Becali.



Este clara situatie. Eu am cerut sa ne impacam, dar nu vedeti ca ei nu vor? Probabil ei trebuie sa vina la Bucuresti sa vada daca e posibila depunctarea. De unde pana la urma au inventat asta cu depunctarea? Daca vor meci inainte de meci, le dau eu meci.



N-am nimic impotriva lui Kovacs, alte variante sunt doar Avram si Sfesnic. Kovacs este prea experimentat ca sa greseasca" a spus Gigi Becali la Pro X.