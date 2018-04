Dan Petrescu si-a schimbat discursul inainte de derby: "Imi doresc sa raman aici, am niste clauze! CFR a fost dezavantajata in 4 meciuri din play-off!"

Antrenorul CFR-ului considera ca doar o victorie pe National Arena ofera sanse reale la castigarea titlului.

Dan Petrescu a vorbit inainte de partida dintre FCSB si CFR Cluj de duminica seara, cea care poate decide noua campioana din Liga 1.



"Daca vom castiga poate vom deveni noi favoriti, de fapt sigur vom deveni noi favoriti in castigarea campionatului16. Suntem constienti ca FCSB mai mult de un an are de cand nu a mai pierdut pe teren propriu.

In acest play-off, CFR Cluj in 4 din cele 6 meciuri a fost dezavantajata de arbitri. Daca din 6 meciuri au 4 in care esti dezavantajat si 2 in care esti arbitrat corect este foarte greu sa castigi campionatul. Speram si noi la un meci sa greseasca arbitrul si in favoarea noastra" a spus Dan Petrescu la conferinta de presa de dinaintea partidei de duminica seara.

Antrenorul celor de la CFR Cluj declasare dupa ultima partida ca pleaca din Liga 1 chiar daca CFR va deveni campioana! Inainte de derby, Dan Petrescu si-a schimbat declaratia.

"Eu am contract aici, ramane sa vedem ce vor decide cei din conducerea clubului pentru ca nu n-am cum sa plec de capul meu, sunt niste clauze. Eu imi doresc sa raman, asta este clar dar sper sa nu se mai intample nimic la meciul urmator" a mai spus Petrescu.