"Cat timp e el acolo nu pot sustine CFR! Sper sa bata FCSB!" Un fost jucator de la CFR Cluj il ataca dur pe Dan Petrescu! Ce s-a intamplat

Voluntari 0-1 Juventus / Oaspetii au scapat de ultimul loc in Liga 1 in urma victoriei obtinute dupa reusita lui Gheorghe.

Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool!

FC Voluntari avea sansa sa scape definitiv de emotiile retrogradarii, insa echipa lui Adi Mutu a fost invinsa de Juventus Colentina, cea care a scapat astfel de ultimul loc in clasament pe care a ajuns ACS Poli. Diferenta de puncte intre Voluntari (locul 3 in play-out) si Juventus (locul 7) este de doar 5 puncte.



"Nu putem lega doua victorii. Daca Lucian Sanmartean dupa 10 jocuri in care nu a jucat a alergat mai mult decat cei tineri, nu mai e nimic de zis. Nu am avut rautate, niciun pic de atitudine. Ma gandesc ca este suparat si Mister, nu poate fi altfel dupa un astfel de meci.



Nu stiu daca a fost penalty, nu comentez. Arbitrul parea ca s-a speriat la un moment dat. Toata lumea de la Juventus statea pe jos. Nu trebuia sa ajunge aici, trebuia sa ne facem meciul usor. Nu inteleg. Castigam in deplasare, iar acasa" a spus Mihai Minca la Look TV dupa partida dintre Voluntari si Juventus.

Minca a plecat in acest sezon de la CFR Cluj dupa 7 ani petrecuti la club. El considera ca Dan Petrescu este vinovat pentru acest lucru: "Vreau sa castige FCSB duminica. Vreau sa ia titlul. Am un respect enorm pentru fostii colegi, dar pana nu pleaca domnul Dan Petrescu de acolo nu pot sustine CFR.



Este un caracter dificil, am vorbit ceva cu dansul la Cluj si nu a fost asa. Nu si-a respectat promisiunea. Sa ma dai afara din echipa dupa 7 ani. Dansul a stat doar la bine peste tot, la greu a plecat intotdeauna. Putea sa imi spuna frumos ca nu are nevoie de mine, nu sa ma pacaleasca. Dupa ce am plecat am discutat 20 de minute cu dansul. A zis ca ii pare rau si cam atat" a mai spus Minca.