Raspunsul dat de Ianis Hagi atunci cand a fost intrebat de plecarea la Sevilla! Tatal sau s-a intalnit la Liege cu sefii clubului spaniol

Hagi a mers in Belgia si a discutat transferul lui Ianis. La Standard Liege ori Sevilla, echipele care s-au duelat in Europa. Hagi l-a vandut la Liege pe Razvan Marin.

Sevilla a oferit 2.5 milioane de euro pentru Ianis in vara. Hagi vrea bani mai multi de la liderul Spaniei. Sevilla a jucat la Liege, iar Hagi a fost la meci. Si Standard Liege e interesata de Ianis.



"V-am zis ca din cand in cand ma mai duc sa imi clatesc ochii, trebuie sa mai vad si eu din cand in cand meciurile europene", spune Gica Hagi.

Ianis spune ca nu se gandeste acum la transfer.

"Sunt concentrat pe ce am de facut aici, la Viitorul. Trebuie sa ne calificam in Play Off. Sunt suta la suta cu gandul aici, vreau sa scot cat mai multe rezultate bune pana la sfarsitul anului", spune si Ianis Hagi.