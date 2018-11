De la ce suma pleaca Hagi in negocierile pentru Ianis! "Regele" a fost aseara meciul Sevillei, dar spaniolii nu sunt singurii interesati de fiul sau

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

Gica Hagi a mers aseara la meciul Standard Liege - Sevilla pentru a avea o intalnire tete-a-tete cu sefii gruparii spaniole, interesati de transferul fiului sau, Ianis. Presa iberica a scris in mai multe randuri in ultima perioada ca Sevilla il doreste pe Ianis Hagi.



Pe langa Sevilla, si adversara ei de aseara, Standard Liege, grupare la care evolueaza si Razvan Marin, se intereseaza de Hagi Junior, scrie Voetbalnieuws.be.



In acest moment, pretul lui Ianis Hagi pleaca de la 2.5 milioane de euro. Este suma pe care Hagi a refuzat-o in vara pentru transferul fiului sau.

Site-ul de specialitate transfermarkt il evalueaza in acest moment pe Ianis Hagi la 1.5 milioane euro.

5 goluri si 2 assisturi are Ianis in acest sezon al Ligii I, in 13 meciuri. El a marcat si un gol in preliminariile UEL.