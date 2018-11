Revenirea lui Zidane, anuntata chiar de fiul sau cel mare! Doua cluburi uriase il chema sa ia o noua Liga

Zinedine Zidane se pregateste pentru revenirea in antrenorat, dupa o jumatate de an de pauza. El s-a despartit de Real Madrid in vara acestui an, dupa ce a cucerit a treia Liga a Campionilor la rand.

Fostul Balon de Aur si campion mondial, Zinedine Zidane, este pe cale sa revina in fotbal. Fiul sau cel mare, Enzo, a facut anuntul intr-un interviu acordat cotidianului AS.

"Tatal meu se va intoarce curand in antrenorat", a spus Enzo.

Potrivit fiului cel mare al lui Zinedine Zidane, acesta si-a luat o pauza pentru ca perioada petrecuta la Real Madrid a fost una "epuizanta".

"Stim cu totii ca tatal meu iubeste fotbalul si iubeste meseria de antrenor. Va reveni curand. Dar a avut nevoie de putina odihna dupa trei ani cu adevarat dificili, chiar daca incununati de succes", a mai spus fiul lui Zizou.

Zinedine Zidane a fost inlocuit pe banca Realului de Julen Lopetegui, dar antrenorul spaniol a fost deja concediat, dupa un parcurs dezastruos. In prezent, Santiago Solari o antreneaza pe Real.



United si Bayern, cele doua variante ale lui Zidane?

Doua cluburi uriase se gandesc la serviciile lui Zinedine Zidane. Chiar daca ambele au in prezent antrenori, atat United, cat si Bayern considera ca Zidane ar putea fi omul potrivit pentru castigarea unui nou trofeu UEFA Champions League.

La Manchester, situatia lui Mourinho nu este cea mai buna, formatia de pe Old Trafford fiind si in acest sezon in umbra contracandidatelor din Premier League.

La Munchen, Bayern are un parcurs slab sub comanda lui Niko Kovac, iar presa germana a inceput sa vorbeasca tot mai des despre demiterea croatului.