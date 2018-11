Iniesta si David Villa vor juca la aceeasi echipa! Formatia care va avea TREI supercampioni mondiali si europeni in atac

David Villa si Andres Iniesta, campioni mondiali si europeni cu nationala Spaniei, dar si germanul Lukas Podolski, si el castigator al titlului mondial, vor juca la aceeasi echipa.

David Villa lasa Statele Unite pentru Japonia. Atacantul spaniol se va desparti de New York City FC, pentru care a jucat in ultimii 4 ani, si va merge la Vissel Kobe, actuala formatie a lui Iniesta si Podolski.



Villa si Iniesta au mai fost colegi la Barcelona timp de trei sezoane, inainte ca atacantul sa se transfere la Atletico, in 2013, apoi in SUA, in 2014.



David Villa este al treilea fost campion mondial si european care ajunge in Japonia. Acolo mai joaca Inista, dar si Fernando Torres. Ultimul imbraca tricoul lui Sagan Tosu.