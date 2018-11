ULTIMA ORA | Gica Hagi a recunoscut ca s-a intalnit aseara cu sefii Sevillei! Ce spune despre transferul lui Ianis: "In momentul de fata, asa stau lucrurile"

Gica Hagi a fost aseara la Liege, unde a urmarit meciul dintre Standard si Sevilla. El s-a intalnit cu sefii formatiei spaniole!

Sevilla este una dintre echipele interesate de fiul lui Gica Hagi. Ianis poate pleca din nou in strainatate, la o echipa importanta din Europa, insa doar daca vine cu o oferta buna si cu o promisiune: aceea ca Ianis va primi sansa de a evolua!

Gica Hagi a recunoscut ca s-a intalnit aseara cu sefii formatiei andaluze, dar, spune el, in acest moment nu exista o oferta concreta.

"V-am zis ca din cand in cand ma mai duc sa imi clatesc ochii, sa mai vad si eu cate un meci european. Nu utiati, eu am venit de la nivelul acela. M-am intalnit si cu Razvan Marin, pentru ca nu l-am mai vazut de mult pe teren, pe viu. El este un jucator mare si joaca la o echipa la care este respectat. L-am felicitat, am vorbit cu el, am fost si am mancat.

Celelalte sunt speculatii, in momentul de fata nu exista absolut nimic. Nu s-a tratat nimic.



Noi avem aceste 5 meciuri, trebuie sa terminam anul cum trebuie, iar dupa aceea vom evalua. Vom vedea daca exista ceva sau daca va veni ceva. Daca nu...

M-am vazut si cu cei de la Sevilla, m-au cunoscut, am stat cu ei la VIP. Automat am dat ochii unii cu altii. Cineva si-a amintit de golul meu cu Celta, cand era ceata", a spus Gica Hagi in cadrul unei conferinte de presa, inaintea meciului cu Dinamo.