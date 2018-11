Ar putea fi schimbul deceniului! Juventus il vrea pe Isco de la Real si poate trimite o alta vedeta la Madrid!

Juventus l-a luat pe Cristiano Ronaldo de la Real Madrid, dar nu vrea sa se opreasca aici. Un alt triplu castigator al UCL e dorit la Torino.

Juventus viseaza la inca un transfer pe axa Madrid - Torino! Calciomercato scrie ca directorul sportiv al campioanei Italiei, Fabio Paratici, este mare fan al lui Isco si il vrea pe internationalul spaniol. Acesta vrea sa profite si de faptul ca Isco a cazut in dizgratie la Madrid dupa o prima parte a sezonului dezamagitoare. Isco este in prezent rezerva la Real, sub comanda lui Santiago Solari.

Calciomercato scrie ca Juventus si Real Madrid ar putea fi protagonistele unui schimb cu adevarat interesant.

Isco are in prezent o clauza de reziliere a contractului in valoare de 700 de milioane de euro, dar Realul ar putea intra la discutii cu Juventus pentru a lua un alt fotbalist de la Torino.

Sursa citata noteaza ca Florentino Perez l-ar vrea pe Paulo Dybala, in timp ce Miralem Pjanic este si el vazut ca o varianta excelenta pentru inlocuirea lui Modric, ajuns la 33 de ani. Nu in ultimul rand, Alex Sandro este o potentiala varianta pentru postul de fundas stanga, in conditiile in care si Marcelo ar putea pleca de pe Bernabeu.

Italienii mai scriu ca Real ar putea cere la schimb unul dintre acesti jucatori pentru a-l lasa pe Isco sa plece.