"Basescu m-a sunat la 12 noaptea, mi-a zis sa PLANGEM IMPREUNA". Dezvaluirea fabuloasa a lui Ion Tiriac! De ce l-a sunat fostul presedinte in miez de noapte

Ion Tiriac, singurul miliardar roman, spune ca e dezamagit de faptul ca tara noastra este evitata de marii producatori de automobile. El a dezvaluit, insa, ca Mercedes a fost aproape sa construiasca o fabrica in Romania!

Romania ar fi putut deveni una dintre tarile in care masinile Mercedes sunt asamblate. Din nefericire, nemtii au ales sa ne ocoleasca.

Ion Tiriac a dezvaluit si dezamagirea lui Traian Basescu, fost presedinte al Romaniei, atunci cand afacerea Mercedes a picat.

"Eu am o doamna care lucreaza pentru mine de 29 de ani. Imi spune intr-o seara ca ma cauta la telefon presedintele Basescu. Pe la 12 noaptea ma suna Basescu sa plangem impreuna pentru ca am pierdut Mercedes. Acuza ca Tariceanu e de vina. I-am spus ca eu plang in fiecare zi. Si ca ei si Tariceanu am fost la Stuttgart sa vorbim acolo. I-am mai spus lui Basescu ca este o treaba de infrastructura. Atentie, ungurii nu au fost cunoscuti ca mari constructori, dar ei au avut de la inceput TT-ul de la Audi", a spus Ion Tiriac, potrivit Capital.