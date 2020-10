Raspuns pentru Dan Petrescu din partea conducerii de la CFR: "Are lot, dar e posibil sa mai vina jucatori!"

CFR Cluj a remizat pe teren propriu cu Young Boys, scor 1-1, dar Dan Petrescu a mai primit o veste grea: Vinicius s-a accidentat!

Dan Petrescu s-a plans din nou la finalul meciului ca nu are lotul necesar pentru a face fata atat in Liga 1, cat si in grupele Europa League.

Pierderea lui Vinicius este extrem de grea pentru Dan Petrescu, in contextul in care s-a accidentat si Cestor in ultima partida de campionat, iar postul de fundas central este in acest moment descoperit:

"Dan Petrescu are lot! Intr-adevar, suferim pe postul de fundas central, e posibil sa vina jucator sau jucatori.

Nu vor putea fi pusi pe lista UEFA, dar macar poate alterna, unii dintre ei sa joace doar in Liga 1.

Am avut ghinion teribil si doi jucatori importanti s-au accidentat. E prea devreme sa vorbesc de Vincius, sper ca maine sa fie vestile mai bune, sa nu fie atat de grav. Ar fi o veste extraordinara sa revina repede.

Cestor se va opera azi, va lipsi mai mult. A plecat Bordeianu, iar jucatorul care a venit in locul lui nu poate fi trecut pe lista UEFA", a declarat Marius Bilasco, la Digi Sport.

"Am zis ca-mi trebuie jucatori inainte sa se accidenteze Vinicius si Cestor, dar n-am zis postul. Asta era postul! Eu, ce sa fac? Eu pot sa cer. Daca nu mi se aduc, antrenez ce am. Daca-l mai bag pe Burca, se rupe si asta. Saracu' are nu-stiu-cate meciuri. Daca nu vor fi adusi fundasi centrali... Dan Petrescu nu joaca fundas central, nu joaca mijlocas central. Daca se accidenteaza Hoban, ce facem? Avem 18 jucatori pe lista UEFA. Daca vrem campionatul si sa ajungem departe in Europa, e foarte greu", a spus Dan Petrescu la finalul jocului cu Young Boys.