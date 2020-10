CFR Cluj se poate duela cu un fost mare atacant al lui Manchester United! Cine poate fi pe banca lui CSKA Sofia la returul din Gruia

CSKA Sofia a anuntat duminica demiterea antrenorului Stamen Belchev dupa rezultatele slabe din ultima perioada.

Bulgarii nu au mai invins de sase etape in campionatul intern, cu toate ca in Europa League au avut un parcurs perfect pana la meciul pierdut cu CFR Cluj acasa, scor 0-2.

CSKA Sofia este in cautarea unui nou antrenor, iar un fost oficial al clubului din Bulgaria a lansat o propunere care i-a uimit pe toti. Georgi Iliev, fost jucator, antrenor si director tehnic al Sofiei, mizeaza pe Dimitar Berbatov (40 de ani), care este chiar fostul fotbalist al lui Tottenham Hotspur si Manchester United.

"Cel mai potrivit ar fi sa-l puna pe Dimitar Berbatov, care tocmai si-a luat licenta. Eu l-as numi (antrenor), e unul dintre cele mai mari staruri care au plecat de la CSKA Sofia. El stie clubul, e un fan al echipei si stie despre ce e vorba", a declarat Georgi Iliev pentru sportal.bg.

Meciul retur dintre CFR Cluj si CSKA Sofia este pe 3 decembrie, in etapa a 5-a a grupei. Dimitar Berbatov are pe 200 de meciuri in Premier League si s-a retras din activitatea de fotbalist in 2018.