Jurnalistii din Elvetia au analizat-o pe CFR Cluj inaintea partidei cu Young Boys! "El este marele noroc al echipei!" Ce au scris despre Deac, Camora si Vinicius

CFR Cluj infrunta Young Boys joi, de la ora 22:00, intr-o partida din a doua etapa a grupelor Europa League.

Inaintea duelului de la Cluj, jurnalistii elvetieni au scris despre adversara echipei lor. Acestia au facut un reportaj amplu despre parcursul avut de CFR din 2001 si pana in prezent.

Au luat 2001 ca punct de inceput pentru ca atunci echipa din Gruia juca in Liga a 3-a, neavand nici macar bani pentru un autobuz cu care sa faca deplasarile. De altfel, articolul publicat in Berne Zeitung incepe cu urmatoarea afirmatie: "Odata nu existau bani pentru autobuzul echipei, astazi clujenii viseaza la milioane! Young Boys va juca impotriva CFR-ului in Europa League, clubul care a scris cea mai uimitoare poveste a fotbalului romanesc."

Elvetienii au amintit de contributia pe care a avut-o Arpad Paszkany, vorbind despre toti cei care au trecut prin conducerea clubului pana in prezent. In plus, au disecat si lotul lui Dan Petrescu, antrenor despre care spune ca este marele noroc al echipei. Jurnalistii din Berna au pus accent pe experienta pe care o au fotbalistii trecuti de 30 de ani de la CFR:

"Capitanul portughez Camora a obtinut recent cetatenia romana si a debutat la 34 de ani in echipa nationala. Ovidiu Hoban are 38 de ani, in timp ce brazilianul de 36 de ani, Paulo Vinicius, este unul dintre cei mai buni fundasi din campionat. Ciprian Deac (34 de ani) joaca inca in echipa nationala, iar atacantul venezuelean Mario Rondon a ajuns, de asemenea, la 34 de ani.

Marele noroc al echipei este probabil antrenorul Dan Petrescu. Fostul mijlocas care a jucat 150 de meciuri in Premier League pentru Chelsea o antreneaza pe CFR Cluj cu care a cucerit 3 titluri la rand, ajungand de doua ori in faza grupelor Europa League", au notat elvetienii.

Meciul dintre CFR Cluj si Young Boys este programat joi, de la ora 22:00, si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.