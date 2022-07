Rareș Ilie, coleg "scump" la Nice. Francezii caută să-și consolideze echipa din toate încheieturile

Clubul francez nu s-a oprit de când l-au adus pe Ilie la echipă din transferuri. Marcin Bulka a venit de la Paris Saint-Germain, pentru 2 milioane de euro și Badredine Bouanani de la LOSC Lille, liber de contract.

Dar, asta nu e tot. Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele de socializare că Nice a bătut palma cu Lokomotiv Moscova pentru un transfer de zile mari.

Alexis Beka Beka, cotat la 3 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, va îmbrăca tricoul "gimnaștilor" începând cu sezonul viitor. Nice l-a cumpărat pe parizian cu 12 milioane de euro, sumă fixă, plus 2 milioane bonusuri.

Fabrizio Romano a mai anunțat că fotbalistul francez va face vizita medicală joi, iar prezentarea sa oficială va fi anunțată cât de repede se poate.

