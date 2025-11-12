Rapid a învins-o în etapa #16 pe FC Argeș cu 2-0 în Giulești și, profitând de eșecul Botoșaniului de la Constanța cu Farul (0-2), echipa din ”Grant” a încheiat runda pe prima poziție cu 35 de puncte.



Formația dirijată de Costel Gâlcă a bifat până acum 10 victorii, la care s-au adăugat cinci rezultate de egalitate și un singur eșec.



Victor Angelescu anunță după ce Rapidul a ajuns pe primul loc în Superliga: ”Fac un apel chiar acum”



Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, speră ca suporterii să rămână aproape de echipă și atunci când gruparea din ”Grant” va consemna câteva eșecuri în acest bun sezon.



Angelescu a ținut, de asemenea, să puncteze și că la Rapid e liniște și că alegerea lui Costel Gâlcă pentru banca tehnică a fost extrem de inspirată, având în vedere că antrenorul este echilibrat.



”Îmi place că e liniște acum la echipă. Suntem echilibrați. Am avut această strategie, să vină cineva care e echilibrat. Repet, până acum cred că ăsta e cel mai important lucru. N-a fost liniște la noi nici în birouri înainte, nu numai pe banca tehnică, dar acum pare că am găsit-o.



Va fi greu să o menținem și oricum va veni un moment în care vom avea o cădere, chiar dacă vom câștiga titlul. Am rugat de la început suporterii și fac și acum un apel.



Chiar dacă suntem pe 1, poate vom lua două bătăi la rând și va părea că nu e bine deloc. Atunci se arată caracterele puternice. Dacă vom gestiona bine astfel de momente, atunci chiar vom avea șanse să luăm un trofeu”, a spus Victor Angelescu, potrivit digisport.

