A jucat la nationala Portugaliei, iar acum vine sa prinda playoff-ul! De la Braga direct in Liga 1

Transfer important pentru Gaz Metan Medias. Formatia lui Teja aduce un atacant care a evoluat in trecut pentru Braga, Rio Ave si Astra Giurgiu.

Filiera portugheza este din nou la moda in Liga 1. Gaz Metan Medias aduce un atacant cu 5 goluri la nationala Under 21 a Portuglaiei.

Yazalde Gomes Pinto este un atacant in varsta de 30 de ani. Acesta a evoluat in 8 meciuri pentru Braga, Rio Ave si Belenenses, iar in sezonul 2013-2014 a evoluat 27 de meciuri pentru Astra Giurgiu reusind atunci sa inscrie 7 goluri pentru formatia antrenata acum de Gigi Multescu.

Yazalde este cotat de catre site-ul de specialitate Transfermarkt.com la 200.000 de mii de Euro. Ultima data a evoluat la Belenenses. Gaz Metan mai are un portughez in atac. Carlos Fortes a inscris 3 goluri in primele 3 etape de campionat si ar putea sa se intoarca in iarna la Braga.