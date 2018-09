Fundasul care tocmai a incheiat epoca Ronaldo: "Nu el, ci Mbappe e cel mai greu adversar pe care l-am avut in cariera"

Fundasul olandez Stefan de Vrij, de la Inter, spune ca pustiul Mbappe este cel mai dificil adversar pe care l-a avut in fata in intreaga cariera.

Stefan de Vrij, transferat de Inter de la Lazio, spune ca mutarea lui Cristiano Ronaldo in Serie A reprezinta o lovitura data de fotbalul italian. Cu toate acestea, el mai spune ca nu se teme de duelurile cu starul portughez in varsta de 33 de ani. Un alt fotbalist ii da frisoane.

De Vrij spune ca de departe cel mai dificil om pe care a trebui sa-l tina este pustiul Mbappe.

"Va marturisesc ca nu am crezut zvonurile potrivit carora Ronaldo urma sa vina in Italia. Dar apoi s-au dovedit a fi totul adevarat. Cred ca sosirea lui aici reprezinta un plus pentru competitie", a spus De Vrij.

"Am jucat contra lui Ronaldo intr-un amical international. Am remizat 1-1, iar el a dat gol dupa un corner", a mai spus fundasul.

Intrebat care e cel mai dificil adversar pe care l-a avut, De Vrij a spus ca Mbappe.

"Cu siguranta Mbappe", a spus olandezul.