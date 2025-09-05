Rapid vrea un jucător de la rivala din Superliga! Lovitura pe care o pot da giuleștenii

Rapid are un start excelent de sezon după primele opt etape, iar giuleștenii au adunat 18 puncte și nu au fost învinși până acum.

Cu toate acestea, „alb-vișinii” vor să se întărească în acest final de stagiune.

Rapid vrea un jucător de la rivala din Superliga

Formația patronată de Dan Șucu este interesată de transferul lui Alin Fică, unul dintre jucătorii care au impresionat în acest sezon.

Rapid e gata să îi trimită o ofertă lui CFR Cluj, informează digisport.ro.

