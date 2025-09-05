Rapid vrea un jucător de la rivala din Superliga! Lovitura pe care o pot da giuleștenii

Rapid vrea un jucător de la rivala din Superliga! Lovitura pe care o pot da giuleștenii Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid vrea să aducă un jucător de la una dintre rivalele la titlu din Superliga.

TAGS:
Alin FicaCFR ClujRapidTransferSuperliga
Din articol

Rapid are un start excelent de sezon după primele opt etape, iar giuleștenii au adunat 18 puncte și nu au fost învinși până acum.

Cu toate acestea, „alb-vișinii” vor să se întărească în acest final de stagiune.

Rapid vrea un jucător de la rivala din Superliga

Formația patronată de Dan Șucu este interesată de transferul lui Alin Fică, unul dintre jucătorii care au impresionat în acest sezon.

Rapid e gata să îi trimită o ofertă lui CFR Cluj, informează digisport.ro.

Giuleștenii au adus patru jucători în această vară. Este vorba despre: Drilon Hazrollaj (FC Malisheva, 900.000 de euro), Antoine Baroan (FC Winterthur, 400.000 de euro), Kader Keita (CFR Cluj, 200.000 de euro) și Lars Kramer (Aalborg, gratis).

Mijlocașul central a bifat 16 meciuri pentru CFR Cluj în acest sezon și a reușit două goluri și o pasă de gol.

1,4 milioane de euro este cota lui Alin Fică, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

"Problema la noi era că nu aveam liniște"

Acționarul din Giulești a explicat că succesul actual se bazează și pe continuitate, lotul fiind considerat valoros și înainte de venirea lui Gâlcă. "Am avut o discuţie cu domnul Şucu înainte să vină Gâlcă. Am ajuns la concluzia că avem un lot foarte bun. Eu am spus faptul că problema la noi era că nu aveam linişte. Tot timpul se întâmpla ceva. Ne-am axat pe a crea un grup la Rapid. Nu reuşeşti fără un grup. Am negociat asta şi cu Costel Gâlcă", a spus Angelescu, la Primasport.

În plus, Victor Angelescu a anunțat un nou transfer în Giulești în perioada care vine: "Mai avem un jucător cu care sperăm să rezolvăm în această săptămână".

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni &icirc;ntr-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump &ndash; NYT
ARTICOLE PE SUBIECT
Caracterizarea neașteptată pentru G&acirc;lcă. Șeful Rapidului a spus tot: Are foarte mult bun simț
Caracterizarea neașteptată pentru Gâlcă. Șeful Rapidului a spus tot: "Are foarte mult bun simț"
Fotbalistul de la Rapid care l-a impresionat pe Marius Șumudică: &rdquo;E numărul unu!&rdquo;
Fotbalistul de la Rapid care l-a impresionat pe Marius Șumudică: ”E numărul unu!”
Borza, pierdere imensă: meciurile pe care le va rata cu Rapid, după ce s-a &bdquo;rupt&ldquo;
Borza, pierdere imensă: meciurile pe care le va rata cu Rapid, după ce s-a „rupt“
ULTIMELE STIRI
Rom&acirc;nia - Canada 0-0, ACUM, pe Sport.ro! &bdquo;Tricolorii&rdquo;, duel amical tare
România - Canada 0-0, ACUM, pe Sport.ro! „Tricolorii”, duel amical tare
Florin Prunea vede o revenire de senzație la echipa națională: &rdquo;Are o creștere fantastică&rdquo;
Florin Prunea vede o revenire de senzație la echipa națională: ”Are o creștere fantastică”
Modificare &icirc;n echipa de start! Jucătorul s-a accidentat și Mircea Lucescu a luat decizia
Modificare în echipa de start! Jucătorul s-a accidentat și Mircea Lucescu a luat decizia
Rom&acirc;nia U21 - Kosovo U21 0-0 a fost &icirc;n direct pe VOYO și Pro Arena. Tinerii tricolori, doar un egal &icirc;n debutul preliminariilor pentru EURO 2027 U21
România U21 - Kosovo U21 0-0 a fost în direct pe VOYO și Pro Arena. Tinerii tricolori, doar un egal în debutul preliminariilor pentru EURO 2027 U21
FCSB a rezolvat transferul! MM Stoica a făcut anunțul: &bdquo;S-a &icirc;nţeles!&rdquo;
FCSB a rezolvat transferul! MM Stoica a făcut anunțul: „S-a înţeles!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Se face transferul la FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali: &rdquo;Suntem practic &icirc;nțeleși&rdquo;

Se face transferul la FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali: ”Suntem practic înțeleși”

Vlad Chiricheș, la altă echipă din Superliga? Poate merge acolo, au nevoie de el

Vlad Chiricheș, la altă echipă din Superliga? "Poate merge acolo, au nevoie de el"

MERCATO ANGLIA 2025 | Toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Reacția lui CFR Cluj c&acirc;nd a auzit de episodul scandalos din viața lui Kurt Zouma

Reacția lui CFR Cluj când a auzit de episodul scandalos din viața lui Kurt Zouma

Rom&acirc;nia U21 - Kosovo U21 0-0 a fost &icirc;n direct pe VOYO și Pro Arena. Tinerii tricolori, doar un egal &icirc;n debutul preliminariilor pentru EURO 2027 U21

România U21 - Kosovo U21 0-0 a fost în direct pe VOYO și Pro Arena. Tinerii tricolori, doar un egal în debutul preliminariilor pentru EURO 2027 U21

CITESTE SI
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni &icirc;ntr-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump &ndash; NYT

stirileprotv Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

Zelenski a cerut militari occidentali &bdquo;cu miile&rdquo; ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

stirileprotv Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

INS confirmă &icirc;ncetinirea abruptă a economiei rom&acirc;nești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% &icirc;n prima jumătate a anului

stirileprotv INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!