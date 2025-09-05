Rapid vrea un jucător de la rivala din Superliga! Lovitura pe care o pot da giuleștenii

Rapid are un start excelent de sezon după primele opt etape, iar giuleștenii au adunat 18 puncte și nu au fost învinși până acum.
Cu toate acestea, „alb-vișinii” vor să se întărească în acest final de stagiune.
Rapid vrea un jucător de la rivala din Superliga
Formația patronată de Dan Șucu este interesată de transferul lui Alin Fică, unul dintre jucătorii care au impresionat în acest sezon.
Rapid e gata să îi trimită o ofertă lui CFR Cluj, informează digisport.ro.
Giuleștenii au adus patru jucători în această vară. Este vorba despre: Drilon Hazrollaj (FC Malisheva, 900.000 de euro), Antoine Baroan (FC Winterthur, 400.000 de euro), Kader Keita (CFR Cluj, 200.000 de euro) și Lars Kramer (Aalborg, gratis).
Mijlocașul central a bifat 16 meciuri pentru CFR Cluj în acest sezon și a reușit două goluri și o pasă de gol.
1,4 milioane de euro este cota lui Alin Fică, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.
"Problema la noi era că nu aveam liniște"
Acționarul din Giulești a explicat că succesul actual se bazează și pe continuitate, lotul fiind considerat valoros și înainte de venirea lui Gâlcă. "Am avut o discuţie cu domnul Şucu înainte să vină Gâlcă. Am ajuns la concluzia că avem un lot foarte bun. Eu am spus faptul că problema la noi era că nu aveam linişte. Tot timpul se întâmpla ceva. Ne-am axat pe a crea un grup la Rapid. Nu reuşeşti fără un grup. Am negociat asta şi cu Costel Gâlcă", a spus Angelescu, la Primasport.
În plus, Victor Angelescu a anunțat un nou transfer în Giulești în perioada care vine: "Mai avem un jucător cu care sperăm să rezolvăm în această săptămână".