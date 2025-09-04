Pauza competițională, pentru meciurile echipelor naționale, a adus o veste proastă pentru Rapid. După cum sport.ro a anunțat aici, astăzi, Andrei Borza (19 ani), fundașul stânga al giuleștenilor, a părăsit lotul României, iar în locul său a fost convocat un veteran al Universității Cluj.

La foarte scurt timp după această schimbare în lotul României s-a și aflat diagnosticul exact, în cazul lui Borza.

Într-o primă fază, site-ul Federației Române de Fotbal a anunțat că rapidistul a suferit „un traumatism osos la nivelul piciorului drept“. În „traducere“, Borza și-a fisurat degetul mic de la piciorul drept. Perioada necesară refacerii: între 3-4 săptămâni.

Ceea ce înseamnă că Andrei Borza va rata următoarele partide ale Rapidului:

*12 septembrie: Universitatea Cluj – Rapid

*20 septembrie: Rapid – Hermannstadt

*27 septembrie: Petrolul – Rapid

*4 octombrie: Rapid – Farul

Cât timp Borza va sta pe tușă, foarte probabil, Christopher Braun va fi soluția la care va apela Costel Gâlcă pentru a acoperi flancul stâng al apărării.

