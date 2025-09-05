După opt etape, giuleștenii sunt pe locul doi în Superliga, cu 18 puncte, la doar două lungimi de liderul Universitatea Craiova. Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului, a vorbit despre parcursul echipei și a scos în evidență rolul esențial pe care antrenorul Costel Gâlcă l-a avut în transformarea echipei.



Oficialul rapidist a subliniat că principalul obiectiv la începutul mandatului său de președinte a fost instaurarea liniștii la echipă, un element care a lipsit în sezoanele precedente. Angelescu a dezvăluit că Gâlcă este omul potrivit pentru această misiune, pe care l-a descris într-un mod aparte. "Este un antrenor cu foarte mult bun simț. Am avut o strategie în acest sens. Avem mare încredere că Gâlcă poate îndeplini obiectivele", a transmis Victor Angelescu, la Digi Sport.



"Problema la noi era că nu aveam liniște"



Acționarul din Giulești a explicat că succesul actual se bazează și pe continuitate, lotul fiind considerat valoros și înainte de venirea lui Gâlcă. "Am avut o discuţie cu domnul Şucu înainte să vină Gâlcă. Am ajuns la concluzia că avem un lot foarte bun. Eu am spus faptul că problema la noi era că nu aveam linişte. Tot timpul se întâmpla ceva. Ne-am axat pe a crea un grup la Rapid. Nu reuşeşti fără un grup. Am negociat asta şi cu Costel Gâlcă", a spus Angelescu, la Primasport.



În plus, Victor Angelescu a anunțat un nou transfer în Giulești în perioada care vine: "Mai avem un jucător cu care sperăm să rezolvăm în această săptămână".