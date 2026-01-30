Deși șansele de calificare erau doar teoretice înaintea partidei, FCSB a făcut un meci excelent contra lui Fenerbahce și a ratat câteva ocazii majore de a înscrie. În fața jucătorilor campioanei României a stat brazilianul Ederson, care a impresionat prin paradele sale.



Ștefan Târnovanu și Ederson, nominalizați de UEFA la parada etapei din Europa League

De partea cealaltă, și Ștefan Târnovanu, care la meciurile de campionat ar urma să fie trecut pe bancă, s-a remarcat cu câteva intervenții în poarta lui FCSB.



UEFA i-a nominalizat atât pe Ștefan Târnovanu, cât și pe Ederson la parada etapei din Europa League.



Ederson, fostul portar al lui Manchester City, a fost nominalizat pentru intervenția splendidă din a doua repriză la șutul lui Octavian Popescu. Ștefan Târnovanu apare și el în lista nominalizaților cu intervenția de la lovitura de cap a lui Youssef En Nesyri.



Pe lista de nominalizați se mai numără paradele lui Emiliano Martinez (Aston Villa, în 3-2 contra lui Salzburg), Kasper Schmeichel (Celtic, în 4-2 contra lui Utrecht), Fabian Bredlow (VfB Stuttgart, în 3-2 contra lui Young Boys) și Daniil Khudyakov (Sturm Graz, în 1-0 contra lui Brann).

