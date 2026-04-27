Rapid taie în carne vie după umilința din derby: „Merită o amendă!“

Cu patru etape înainte de terminarea play-off-ului, Rapid e la două puncte de locul 4, ultimul care poate oferi o rută spre Europa. Problema e că giuleștenii dau impresia că sunt în „moarte clinică“. Atât discursul lui Costel Gâlcă , cât și tirada lui Daniel Paraschiv , după 1-3 cu Dinamo , au întărit această impresie.

Se strică treaba la Rapid! Pentru că prinde contur o contraperformanță șocantă: ratarea cupelor europene. Vorbim despre „blestemul“ care urmărește echipa în era Șucu, după cum Sport.ro a arătat aici.

Victor Angelescu, „fiert“ pe ce a putut să facă Marian Aioani

La toate problemele actuale ale Rapidului s-a adăugat și cazul Aioani (26 de ani). În mod șocant, portarul a intrat pe teren, contra lui Dinamo, pentru a cere schimbare, imediat ce arbitrul a fluierat startul derby-ului.

Astăzi, în cadrul intervenției sale la Prima Sport, acționarul Victor Angelescu l-a criticat vehement pe Aioani pentru iresponsabilitatea de care a dat dovadă.

„Am făcut, probabil, cel mai slab meci al nostru. În primul rând, din punctul meu de vedere, e o ruşine cum am început meciul. O să avem nişte discuţii interne, să se întâmple aşa ceva în minutul 1, la o echipă de talia Rapidului. În momentul în care începi meciul, aşa cum l-am început... Am încercat să înţeleg cum s-a ajuns la aşa ceva. O să avem o discuţie mai clară cu toată lumea, ar trebui să avem o discuţie mai drastică şi amenzi. Imediat cum s-a făcut poza de grup, înainte să înceapă meciul, Aioani a făcut semn că nu poate, dar nu putea fi schimbat aici. Apoi, a ieşit în minutul 2, dar el nu putea de la început. Nu are voie la un club ca Rapid să se întâmple aşa ceva. Apoi, am avut şi ghinionul că, după ce am făcut toate schimbările, Petrila s-a accidentat și el“, și-a început Angelescu discursul.

Apoi, a pus tunurile pe goalkeeper-ul titular al Rapidului, încă o dată.

„Încă o dată spun, dacă începea meciul şi Aioani dădea o degajare şi simţea ceva sau făcea un plonjon, puteam să înţeleg. În momentul în care tu nu ai făcut nimic şi ai cerut schimbare în minutul 2, înseamnă că ştiai de dinainte, cu 5 minute, că nu poți. O să vedem ce o să se întâmple, din punctul meu de vedere e o eroare mare, nu putem să ne ascundem de lucrul acesta“, a adăugat Victor Angelescu.