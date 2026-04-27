Ioan Andone, declarație curajoasă după Dinamo - Rapid 3-1: „Se poate înscrie în lupta la campionat”

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ioan Andone a analizat situația de la Dinamo după victoria cu Rapid.

TAGS:
DinamoRapidSuperligaIoan Andone
Din articol

Dinamo a obținut o victorie clară în derby-ul cu Rapid, scor 3-1, în etapa a 6-a din play-off-ul Superligii.

„Câinii” au controlat jocul după un start echilibrat. Milanov a deschis scorul profitând de o eroare a portarului Briciu, debutant la doar 18 ani. 

În repriza a doua, Cîrjan și Musi au dus scorul la 3-0. Rapid a reușit doar golul de onoare în minutul 89, la primul și singurul șut pe poartă al meciului.

Ioan Andone: „Se poate înscrie în lupta la campionat”

  • Dinamo bucuresti rapid bucuresti play off superliga superbet 26042026
×
Gâlcă și Kopic, în Dinamo - Rapid / Foto Sport Pictures
Dinamo - Rapid / Foto Sport Pictures
Adrian Briciu, debut în Dinamo - Rapid / Foto Sport Pictures
Adrian Briciu, debut în Dinamo - Rapid
ÎNAPOI LA ARTICOL

Legenda echipei din Ștefan cel Mare a fost mulțumi de jocul lui Dinamo din meciul cu Rapid.

Ioan Andone a spus ce trebuie să facă Dinamo pentru a se abate la titlu din sezonul viitor. Fostul jucător al „câinilor” crede că echipa lui Kopic ar mai trebui să mai aducă doi-trei jucători și are șanse mari să se bată la campionat.

„Trebuie răsplătită investiția cu participarea în cupele europene, că nimeni nu le-a cerut campionatul anul ăsta. Aaa, dacă poți să-l iei, îl iei! Dar Conference League e un pas înainte față de anul trecut.

Și eu cred că la anul, cu doi-trei jucători noi - nu spun eu posturile că nu e frumos asta, le știu, dar nu e treaba mea și nu mă bag -, poate să se înscrie la campionat.

Mi-a plăcut toată echipa în repriza a doua. Ăla e spiritul lui Dinamo: dăruire, agresivitate, presing acolo, sus, să vezi combinații de joc! Că golurile au fost date pe combinații de joc. Plus lovituri libere, lovituri libere la care Dinamo e extrem de periculoasă și bravo lui Kopic!, că-s clar chestii lucrate la antrenament.

Rapid are lot mai bun decât Dinamo. CFR, la fel. U Cluj eu zic că nu are lot mai bun decât Dinamo. Nu mai vorbim de Craiova, care are dubluri pe posturi și jucători cu salarii de 60.000 de euro... Oho! E altceva acolo”, a spus Ioan Andone, conform GSP.ro.

În urma acestui eșec, Rapid rămâne pe locul 5 în play-off, cu 32 de puncte. Giuleștenii vor avea un nou test important în etapa următoare, când vor primi pe teren propriu vizita celor de la CFR Cluj, echipă aflată pe locul 3 și implicată direct în lupta pentru podium. Meciul se vede LIVE TEXT pe Sport.ro luni, 4 mai, nu mai devreme de ora 20:30.

Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!