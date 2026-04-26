Rapidiștii au pierdut un om de bază încă din startul meciului de pe Arena Națională. Portarul Marian Aioani (26 de ani) a acuzat dureri musculare și a făcut semn că nu mai poate continua.

Aioani "s-a rupt" în minutul 3 al derby-ului Dinamo - Rapid

Puștiul Adrian Briciu (18 ani) a fost trimis în poartă în locul lui Marian Aioani. Titularul din poarta Rapidului a avut probleme încă de la încălzire, dar în cele din urmă a fost lăsat să înceapă meciul. Se pare că nu a fost cea mai inspirată decizie a giuleștenilor, întrucât Aioani "s-a rupt" la prima întindere.

Meciul cu Dinamo reprezintă debutul lui Adrian Briciu în poarta Rapidului. Școlit la Pitești, acesta a mai avut în trecut apariții la reprezentativa U16 a României. Rapid l-a transferat în iarna anului 2024.

Briciu a început să fie inclus din acest an în lotul Rapidului, iar acum are parte de un debut "de foc". Tânărul portar are 1,90 metri și este considerat un jucător de mare perspectivă pentru giuleșteni.

Dinamo - Rapid, episodul 123

Cele două rivale s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 122 de ori, de 50 de ori au câștigat roș-albii, de 44 de ori s-au impus giuleștenii, iar alte 28 de partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu Dinamo gazdă: 60 de jocuri - 29 victorii Dinamo - 14 remize - 17 succese Rapid.

Ultima victorie bifată de Dinamo în campionat: 11 aprilie 2015, Dinamo - Rapid 2-0. Au urmat cinci remize și șapte succese giuleștenii, printre care și cel din precedentul duel direct, cel din 14 martie 2026, Rapid - Dinamo 3-2.